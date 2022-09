Ein Mann ist bei Baumfällarbeiten in Winden im Elztal (Landkreis Emmendingen) unter einem Baum eingeklemmt worden und gestorben. Angehörige machten sich Sorgen um den 86-Jährigen, weil er nicht zum Mittagessen nach Hause kam, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Familienmitglieder fanden ihn am Samstag eingeklemmt unter der Tanne.

Pressemitteilung der Polizei

© dpa-infocom, dpa:220912-99-731695/2