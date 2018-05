Drei Menschen sind bei einem Autounfall in Heidelberg verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, fuhr ein 27-Jähriger am Mittwochabend mit seinem Auto bei Rot auf eine Kreuzung und krachte in den Wangen eines 20-Jährigen. Die beiden Fahrer und ein Begleiter kamen mit leichten Blessuren davon.