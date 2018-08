Bei Rot abgebogen: Unfall in Esslingen mit fünf Verletzten

Ein Autofahrer ist in Esslingen am Neckar bei Rot abgebogen und hat einen Unfall mit mehreren Verletzten verursacht. Er war mit dem entgegenkommenden Wagen eines 31-Jährigen zusammengestoßen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Beide Fahrer sowie drei Mitfahrer im Wagen des Unfallverursachers verletzten sich. Laut Polizei hatte sich der 35-Jährige an der falschen Ampel orientiert. Demnach war er am Mittwoch auf der Abbiegespur, fuhr aber los, als die Ampel für den Geradeausverkehr auf Grün sprang. Seine verletzte Mitfahrerin musste im Krankenhaus behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 35 000 Euro.

Mitteilung der Polizei