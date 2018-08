Bei Kinderbetreuung keinen Schritt zurückweichen

Die neuesten Erkenntnisse zur frühkindlichen Bildung sind erfreulich: Bayern hat bei der Qualität der Kleinkindbetreuung nachgelegt, Baden-Württemberg hat seinen Spitzenplatz im Ländervergleich verteidigt und weiter ausgebaut. Soviel zu den guten Nachrichten der Bertelsmann-Studie.

Doch es gibt auch Schatten. Nirgends sonst hängt es so sehr wie in Bayern vom Wohnort ab, wie viele Kinder sich eine Erzieherin teilen. In Baden-Württemberg zeichnet sich beim Betreuungsverhältnis sogar ein Rückschritt ab. Der darf nicht kommen. Experten sind sich einig, dass der Personalschlüssel ein wesentliches Qualitätsmerkmal der Kinderbetreuung ist.

Besser eine schlechte als keine Betreuung? Das kann nicht die Lösung sein. Stattdessen braucht es einen gemeinsamen Aktionsplan von Bund, Ländern und Kommunen gegen den akuten Mangel an Erzieherinnen – und kreative Ideen, wie die Fachkräfte dazu motiviert werden können, ihre Arbeitszeit auszuweiten und später auszuscheiden.