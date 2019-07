Bei Hitze im Wohnmobil eingesperrt: Polizisten schlagen Scheibe ein und retten Hund

Tierischer Einsatz für die Polizei in Rust (Ortenaukreis): Zeugen hatten die Beamten am Montagnachmittag alarmiert, da ein Hund in einem mutmaßlich überhitzten Wohnmobil zurückgelassen worden war.

Das Tier sei bereits apathisch gewesen, teilte die Polizei mit. Um den Hund zu retten, schlugen die Beamten schließlich die Scheibe des Wohnmobils ein und übergaben ihn in die Obhut eines Tierheims.

Die Polizei weißt in einer Pressemitteilung darauf hin, dass es bei den derzeit hohen Temperaturen binnen kürzester Zeit in geschlossenen Fahrzeugen zu großer Hitze kommen kann, die eine Gefahr für Mensch und Tier darstellt.

