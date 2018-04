Bei Fußballspiel eingeschlafen: Junge löst Suchaktion aus

Weil ihn der Schlaf übermannte, hat ein Neunjähriger im Alb-Donau-Kreis eine Suchaktion der Polizei ausgelöst. Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, hatte der Junge am Samstag in Ehingen mit seinen Eltern ein Fußballspiel geschaut. Als die Eltern gegen 23.00 Uhr nach Hause gehen wollten, war ihr Sohn jedoch verschwunden. Sie riefen die Polizei, die auch einen Hubschrauber zur Unterstützung anforderte. Zwei Stunden später wurden die Ermittler fündig: Der Neunjährige war im benachbarten Sportheim. Dort hatte er sich demnach auf einer Sitzbank schlafen gelegt - und von der Aufregung nichts mitbekommen.

