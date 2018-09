Behörde wegen strengem EU-Datenschutz besonders beschäftigt

Die seit Ende Mai verschärften Regeln für den Datenschutz haben die baden-württembergische Aufsichtsbehörde zeitweise an die Grenze der Belastbarkeit gebracht. In den ersten drei Monaten von Juni bis August habe sich die Anzahl der Anfragen und Beschwerden verdreifacht, sagte Stefan Brink, der Landesbeauftragte für Datenschutz, der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. „Jetzt ist es etwas weniger geworden, aber noch auf hohem Niveau.“ Die Behörde mit ihren 50 Beschäftigten habe weiterhin jede Menge zu tun. In den ersten drei Monaten sei einiges liegen geblieben. Das werde langsam abgearbeitet.

Brink: „Aktuell brauchen wir noch zwei Monate zur Bearbeitung. Ziel ist aber, wieder auf einen Schnitt von vier bis sechs Wochen zu kommen.“ Am 25. Mai waren die neuen Datenschutzregeln der EU in Kraft getreten. Sie sollen den Bürgern mehr Mitsprache geben, was mit ihren Daten passiert. Vor allem haben Verbraucher dadurch ein Auskunftsrecht. Vor diesem Hintergrund erwartet Brink im laufenden Jahr eine Verdoppelung der Eingaben auf dann 5000. „Die Bürger kennen ihre Rechte heute besser und sind auch selbstbewusster geworden.“

Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit