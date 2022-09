Bedrohungslage an Schule in Kehl: Suche nach Beteiligten

Im Umfeld einer Schule in Kehl (Ortenaukreis) ist es nach Angaben der Polizei am Donnerstag zu einer Bedrohungslage gekommen. Zeugenaussagen zufolge soll ein Schuss zu hören gewesen sein. Die Beamten seien mit starken Kräften im Einsatz, wie das Offenburger Polizeipräsidium am Donnerstag mitteilte. Auch auf Nachfrage war zunächst nicht zu erfahren, ob Menschen zu Schaden gekommen waren.

Zu dem Vorfall kam es den Angaben zufolge gegen 14.15 Uhr. Polizeibeamte hätten vor Ort niemand mehr angetroffen. Nun werde nach den Beteiligten gesucht, hieß es in einer Mitteilung. Wie ein Sprecher sagte, sollen später weitere Einzelheiten bekanntgegeben werden.

