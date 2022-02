In das neue Jahr geht Bechtle mit einem starken Auftragsbestand. Dieser lag laut Mitteilung zum Jahresende auf einem historischen Höchstwert von rund 1,8 Milliarden Euro, was rund 80 Prozent mehr als vor einem Jahr war. Die vollständigen Ergebnisse für 2021 will der Konzern am 18. März veröffentlichen.

© dpa-infocom, dpa:220210-99-58666/2

