Bechtle schließt 2017 mit starkem Umsatz- und Gewinnplus ab

Die Erfolgssträhne beim IT-Dienstleister Bechtle hält an: Das vergangene Jahr konnte das TecDax-Unternehmen nach vorläufigen Berechnungen über alle Quartale hinweg mit prozentual zweistelligen Zuwächsen bei Umsatz und Ergebnis abschließen, wie Bechtle am Freitag in Neckarsulm bekannt gab. Dabei profitierte das Unternehmen vom anhaltenden IT-Boom.

Im Vergleich zum Vorjahr stieg so der Umsatz um mehr als 15 Prozent auf knapp 3,6 Milliarden Euro. Vor Steuern erhöhte sich das Ergebnis um 12 Prozent auf rund 163 Millionen Euro. Seine vollständige Bilanz wird Bechtle am 16. März veröffentlichen.