Beauftragter verteidigt EU-Datenschutzregeln gegen Kritik

Baden-Württembergs oberster Datenschützer Stefan Brink hat die neuen EU-Datenschutzregeln gegen Kritik verteidigt. Es gehe um das Grundrecht der Bürger, selbst über ihre Daten bestimmen zu können, sagte Brink der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. „Da ist in Jahrzehnten etwas eingerissen“, sagte er mit Verweis darauf, dass viele Bürger ungebetene Werbung von Unternehmen bekommen. Wer jetzt über zu viel Bürokratie klage und in Aussicht stelle, dass die Regeln in Deutschland noch überarbeitet werden könnten, der sorge für eine große Verunsicherung bei den Firmen.

Brink bezog sich insbesondere auf eine Äußerung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), die teils so verstanden worden war, als sehe Merkel bereits Nachbesserungsbedarf. Später ließ sie aber über ihren Regierungssprecher erklären, dass die Bundesregierung keine kurzfristigen Änderungen an den neuen EU-Datenschutzregeln plant. Diese treten an diesem Freitag in Kraft. Unternehmen, aber auch Vereine und Selbstständige klagen, die neuen Regeln seien bürokratisch und im Detail noch oft unklar. In Baden-Württemberg kontrolliert der Landesdatenschutzbeauftragte die Einhaltung. Er berät Betroffene und Bürger und kann auch Bußgelder verhängen.

Auch die Landesdatenschutzbehörde arbeitet derzeit am Anschlag, wie Brink sagte. „Es melden sich Vereine, die Unterstützung haben wollen. Bürger wollen über ihre Rechte beraten werden und bitten uns um Unterstützung, wenn es darum geht, Auskünfte über die Verarbeitung ihrer Daten bei Unternehmen zu bekommen.“

