Bayern in Hoffenheim zunächst ohne Boateng, Gnabry und James

Ein Bagger ist in das Hafenbecken in Fischbach gerutscht. Am frühen Freitagnachmittag sind zwölf Einsatzkräfte der Feuerwehr Friedrichshafen und der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort, um den 40 Tonnen schweren Bagger zu bergen.

„Der Boden auf dem die Baumaschine stand, war nicht befestigt, so konnte er ins Wasser rutschen. Dabei ist eine geringe Menge an Öl aus dem Tank getreten“, sagt Stadtbrandmeister Louis Laurösch, der bei der Bergung dabei ist.