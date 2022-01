Bayaz: Familie und Job „ein ganz schöner Balanceakt“

Seit der Geburt seines Sohnes bekommt auch Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (38) die damit verbundenen Herausforderungen zu spüren: Es sei „manchmal ein ganz schöner Balanceakt, Ministeramt und Familie unter einen Hut zu bringen“, sagte der Grünen-Politiker der „Heilbronner Stimme“ und dem „Südkurier“ (Samstag). Aber er habe mit Partnerin Katharina Schulze, Grünen-Landtagsfraktionschefin in Bayern, „mittlerweile einen ganz guten Modus gefunden, wie wir unser Familienleben organisieren“. Dennoch verbringe er mit seinem Kind immer noch zu wenig Zeit.

Auf die Frage, ob er mal Ministerpräsident in Baden-Württemberg und Schulze in Bayern Ministerpräsidentin wird, antwortete Bayaz: „Das halte ich für eher unwahrscheinlich.“ Er fühle sich in seinem Amt sehr wohl. „Haushalt, Steuern, Finanzmärkte, das ist mein Ding“, sagte Bayaz. Und in Bayern wäre es aus seiner Sicht gut, wenn die Grünen Teil der nächsten Regierung werden. „In Baden-Württemberg hat die CDU nach fast 60 Jahren als führende Kraft die Macht verloren, warum nicht auch mal die CSU in Bayern? Irgendwann ist jeder mal fällig, das gilt in einer Demokratie für alle Regierungsparteien.“

© dpa-infocom, dpa:220115-99-717571/2