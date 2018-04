Ein entgleister Bauzug am Bahnhof Renningen (Kreis Böblingen) hat den S-Bahnverkehr am Donnerstag enorm beeinträchtigt. Menschen kamen bei dem Unfall in der Nacht nicht zu Schaden, wie eine Sprecherin der Bundespolizei sagte. Nach Angaben der Deutschen Bahn war der Bauzug aus zunächst unbekannten Gründen mit einer Achse aus dem Gleis gesprungen. Umgekippt sei der Wagen jedoch nicht. Es kam zu Verspätungen und Zugausfällen im S-Bahnverkehr. Bei dem entgleisten Zug handelte es sich um einen Turmtriebwagen, der mit einer Arbeitsplattform bestückt ist. Solche Züge werden für Arbeiten an Oberleitungen oder Signalen eingesetzt.