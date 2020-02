Baumann zurück im Hoffenheimer Tor: Rudys besonderes Spiel

Mit Oliver Baumann im Tor geht die TSG 1899 Hoffenheim ins Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Der 29 Jahre alte Stammkeeper verdrängte am Samstag den zuletzt starken Philipp Pentke wieder auf die Bank. Baumann war in der Winterpause am Meniskus operiert worden und kommt nun erstmals in der Rückrunde zum Einsatz. Torjäger Andrej Kramaric steht ebenfalls in der Startelf der Kraichgauer, nachdem er beim 0:1 in Freiburg wegen Leistenbeschwerden fehlte.

Nationalspieler Sebastian Rudy zieht in seiner 216. Bundesliga-Partie mit Hoffenheims Rekordspieler Andreas Beck gleich. Im Wolfsburger Team von Trainer Oliver Glasner fehlen die Abwehrspieler William (Kreuzbandriss) und Marin Pongracic (Rote Karte). Die Defensive bilden Kevin Mbabu, Robin Knoche, John Anthony Brooks und Jerome Roussillon.

