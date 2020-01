Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim wird den verletzungsbedingt ausfallenden Stammtorhüter Oliver Baumann zunächst mit Philipp Pentke ersetzen. Diese Entscheidung gab Trainer Alfred Schreuder am Donnerstag bekannt. Der 34 Jahre alte Pentke erhält damit am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Liga-Rivale Eintracht Frankfurt den Vorzug vor Michael Esser, der in der Winterpause von Zweitligist Hannover 96 zu den Kraichgauern wechselte. Führungsspieler Baumann droht eine Ausfallzeit von vier bis sechs Wochen, wie Schreuder sagte. „Grundsätzlich ist klar und wichtig, dass er wieder gesund zurückkommt“, fügte der Coach an.

