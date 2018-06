Bruchsal/Karlsruhe (dpa/lsw) - Sturmtief „Ulli“ hat in der Nacht zum Mittwoch auf der Autobahn 5 zwischen Bruchsal und Karlsruhe zu Behinderungen geführt. Wie die Polizei in Karlsruhe berichtete, war ein Baum auf die Autobahn gestürzt. Mehrere Autos rasten in den Baum, verletzt wurde dabei aber niemand. Die A5 musste eine Stunde lang gesperrt werden. Der Verkehr wurde in dieser Zeit umgeleitet.