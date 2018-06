Ein Baum ist am Montag auf das fahrende Auto einer Familie gestürzt - der 33 Jahre alte Vater am Steuer kam ums Leben. Bei dem tragischen Unfall auf einer Bundesstraße in der Nähe von Schiltach (Kreis Rottweil) wurden auch die Ehefrau des Fahrers sowie die beiden fünf Jahre alten Kinder des Paares schwer verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte. Als der Baum am Nachmittag plötzlich auf den Wagen stürzte, herrschten keine unwetterartigen Verhältnisse in dem Gebiet, wie ein Sprecher sagte.

„Wir ermitteln aktuell noch gemeinsam mit Fachleuten, wieso der Baum überhaupt umgestürzt ist“, fügte der Sprecher hinzu. Der Baum traf den Wagen auf Höhe des vorne sitzenden Ehepaares. Der Fahrer starb aufgrund seiner schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Mitteilung