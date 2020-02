Baum kracht im Sturm auf Autodach: Ein Mensch verletzt

Bei Sturm ist ein Baum bei Titisee-Neustadt (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) auf das Dach eines Autos gekracht. Dabei wurde ein Mensch verletzt, wie die Polizei mitteilte. Es bestehe aber keine Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher.

Seit dem frühen Montagmorgen fegt das Orkantief „Sabine“ über Baden-Württemberg hinweg. Mit teilweise orkanartiger Kraft zogen die Böen vor allem über Teile des Schwarzwaldes. Die Züge im Regional- und Fernverkehr stehen landesweit weitgehend still, am Flughafen blieben einige Maschinen am Boden und vor allem in Südbaden wurde empfohlen, Kinder nicht in die Schule zu schicken.