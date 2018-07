Ein Baukran ist auf ein derzeit unbewohntes Haus im Rhein-Neckar-Kreis gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Arbeiter den Kran am Mittwoch mit einer Fernbedienung gesteuert. Das Haus in Neckargemünd wurde demnach gerade saniert, so dass niemand darin wohnte. Die Eigentümer - ein Ehepaar - hielten sich zu dem Zeitpunkt allerdings im Haus auf. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von einem hohen Sachschaden aus. Beziffert werden könne er noch nicht, sagte ein Sprecher. Er könnte aber in den sechsstelligen Euro-Bereich gehen. Ein Bausachverständiger und das Gewerbeamt sollten informiert werden.

