Der angeschlagene Bau- und Dienstleistungskonzern Bilfinger sucht mit einem neuen Mann an der Spitze einen Weg aus der Krise. Der Aufsichtsrat will am Dienstag dem Vernehmen nach einen neuen Vorstandsvorsitzenden sowie einen neuen Finanzchef berufen. Das Mannheimer Unternehmen mochte Medienberichte nicht bestätigen, dass der Norweger Per Utnegaard an die Spitze des Konzerns treten soll. Dieser ist bislang Chef bei der Schweizer Flughafengesellschaft Swissport.

Wann und wo der Aufsichtsrat unter dem Vorsitz des ehemaligen Metro-Chefs Eckhard Cordes zusammentreten wird, war nicht bekannt. Bilfinger hatte in der vergangenen Woche lediglich erklärt, dass es Gespräche mit Kandidaten gebe. Der gegenwärtige Vorstandschef Herbert Bodner hatte die Leitung des Managements im August vergangenen Jahres übergangsweise übernommen. Damals hatte der ehemalige hessische Ministerpräsident Roland Koch die Aufgabe als Konzernchef niedergelegt.

Aktionärsstruktur Bilfinger