Baugerüst eingestürzt: Arbeiter lebensgefährlich verletzt

Beim Einsturz eines Baugerüsts in Stuttgart ist ein 45 Jahre alter Bauarbeiter lebensgefährlich verletzt worden. Ein 47-jähriger Kollege zog sich bei dem Unfall am Samstag leichte Verletzungen an der Schulter zu, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Beide arbeiteten auf einem Gerüst an einem Einfamilienhaus, als dieses aus bislang ungeklärter Ursache in Teilen einstürzte. Die Männer fielen laut Feuerwehr in eine drei Meter tiefe Baugrube. Der 45-Jährige musste mit einer Rettungswanne geborgen und per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.