Baugenehmigung für neues Stadion des SC Freiburg erteilt

Für den Bau des neuen Stadions des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg liegt nun auch die Genehmigung vor. Das Regierungspräsidium Freiburg erteilte sie am Freitag in seiner Funktion als höhere Baurechtsbehörde, wie es in einer Mitteilung hieß. Durch verschiedene Auflagen sei sichergestellt worden, „dass die in der Genehmigung festgesetzten maximalen Lärmwerte auch tatsächlich eingehalten werden.“ Verschiedene Einwohner aus dem Freiburger Stadtteil Mooswald, wo die knapp 35 000 Zuschauer fassende Arena gebaut werden soll, hatten vorab entsprechende Bedenken geäußert.

Der SC Freiburg möchte zur Winterpause 2019/2020 oder zum Saisonstart 2020/2021 in das neue Stadion umziehen.

