Bauernverband begrüßt vereinfachten Wolfs-Abschuss - BUND kritisiert Gesetzentwurf

Der Landesbauernverband (LBV) hat den geplanten vereinfachten Abschuss von Wölfen begrüßt. Kritik kam vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND). Ein Gesetzentwurf des Bundeskabinetts sieht vor, dass ein Abschuss der streng geschützten Wölfe auch dann möglich sein soll, wenn unklar ist, welches Tier genau zum Beispiel die Schafherde angegriffen hat.

Es können demnach so lange Wölfe in der Gegend geschossen werden, bis es keine Attacken mehr gibt. Der Referatsleiter für das Agrarrecht beim LBV, Heiner Klett, sagte, dass man auch mit dem neuen Entwurf noch weit von einer Regelung entfernt sei, die den Bestand kontrollieren könne. Trotzdem sei es ein Schritt in die richtige Richtung.

Der BUND sieht das Hauptproblem darin, dass laut dem neuen Entwurf besonders geschützte Tiere nur noch „ernste“ Schäden verursachen müssen, damit man sich gegen sie wehren darf, vorher war von „erheblichen“ Schäden die Rede. Das betrifft aber nicht nur den Wolf, sondern auch andere geschützte Tierarten. So wird das Naturschutzgesetz im Allgemeinen zuungunsten der Tiere verschoben, sagte BUND-Landesgeschäftsführerin Sylvia Pilarsky-Grosch.