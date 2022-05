Bauern protestieren beim G7-Agrarministertreffen in Stuttgart

Mit 21 Treckern haben Landwirte des Verbands „Land schafft Verbindung“ am Samstag vor dem Schloss Hohenheim in Stuttgart demonstriert. Der Tagungsort der G7-Agrarministerkonferenz war jedoch verwaist, die Minister hatten es vorgezogen, in ihrem Hotel zu bleiben. Aus „Sicherheitsgründen“, wie es offiziell hieß. Zu hören war, der Bauernprotest sei der Grund für die kurzfristige Verlegung gewesen.

Bundeslandschaftsminister Cem Özdemir hatte am Vortag die protestierenden Landwirte in einem SWR-Interview als „radikale Ränder“ bezeichnet. Er könne nicht auf jede Meinung eingehen und wolle bei seinem „Kurs der Mitte“ bleiben. Die Bauern der Verbände „Land schafft Verbindung“ und „Freie Bauern“ fühlen sich zu Unrecht als radikale Ränder bezeichnet. „Wir kämpfen um das Überleben der landwirtschaftlichen Familienbetriebe“, sagte Wolfgang Kölle, Vorstandsmitglied von „Land schafft Verbindung“. Die Hauptforderung des Verbands sei es, in allen Ländern gleiche Standards zu schaffen, da die deutschen Landwirte nicht mit Billigimporten konkurrieren könnten.

Bauern protestieren gegen die Agrarpolitik von Landwirtschaftsminister Cem Özdemir. (Foto: Stoss, Eva Sigrid)

Die Landwirte sind enttäuscht vom grünen Agrarminister, der es bisher abgelehnt habe, mit ihnen zu sprechen. „Wir haben große Hoffnungen in Cem Özdemir gesetzt. Er muss jedoch noch lernen, wie ein landwirtschaftlicher Betrieb funktioniert“, sagte der Vorsitzende Christian Coenen. „Immer mehr Auflagen bedeuten, dass die Großen überleben und die Kleinen aufgeben“, so Coenen.