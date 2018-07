Ein leerstehender Bauernhof in Dettighofen am Hochrhein an der deutsch-schweizerischen Grenze (Kreis Waldshut) ist am Donnerstag durch ein Feuer völlig zerstört worden. Anwohner des Wohnhauses nebenan konnten in Sicherheit gebracht werden, teilte die Polizei mit. Ein Mann, der den Brand entdeckte, brach die Eingangstür zur Wohnung einer älteren Bewohnerin auf, um die schlafende Frau zu retten. Verletzt wurde niemand. Das Feuer war am Morgen aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Nachbargebäude verhindern, es kam dort jedoch zu Schäden durch Löschwasser. Den Schaden schätzte die Polizei auf 100 000 bis 150 000 Euro.

Pressemitteilung