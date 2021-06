Bauern nutzen weniger als die Hälfte der Landesfläche

In Baden-Württemberg sind im vergangenen Jahr knapp 40 Prozent der Fläche landwirtschaftlich genutzt worden. Es wurden von 39.085 Betrieben rund 1,41 Millionen Hektar bewirtschaftet, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Stuttgart mitteilte.

Ackerland habe mit 57,5 Prozent den größten Anteil an der landwirtschaftlich genutzten Fläche. Bundesweit sei der Anteil mit 70,3 Prozent jedoch deutlich höher. Im Gegensatz dazu sei der Grünlandanteil in Baden-Württemberg mit 38,8 Prozent überdurchschnittlich hoch. Der Schnitt in Deutschland betrug 28,5 Prozent. Der Anteil von Dauerkulturen, wie Obstanlagen, Rebland und Baumschulen, gehörte in Baden-Württemberg mit 3,6 Prozent zu den bundesweit höchsten Werten.

© dpa-infocom, dpa:210618-99-45438/2

Mitteilung