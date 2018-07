Anders als in anderen Bundesländern rechnen die Landwirte in Baden-Württemberg in diesem Jahr nicht mit wetterbedingten Missernten. „Bis auf wenige Flächen mit leichten, sandigen Böden haben wir dieses Problem nicht“, sagte Ariane Amstutz vom Landesbauernverband Baden-Württemberg am Donnerstag. „Wir hatten in den vergangenen Wochen immer mal wieder Wasser, die Situation in Nord- und Ostdeutschland ist kein Vergleich“.

Der Deutsche Bauernverband erwartet wegen des teilweise sehr trockenen Wetters etwa in Brandenburg in diesem Jahr zahlreiche Missernten. Auch Flächenbrände hatten in den nördlichen Bundesländern viele Felder verwüstet. Davon sei der Südwesten bis auf wenige Ausnahmen im Rhein-Neckar-Kreis nicht betroffen gewesen, sagte Amstutz. Wie die Ernte insgesamt verlaufe, könne sie jedoch erst gegen Ende August abschätzen.

Bereits eingebracht haben die Landwirte Baden-Württembergs in den vergangenen Wochen die Wintergerste; die Rapsernte sei angelaufen. Als nächstes steht der Weizen an. Spätere Erzeugnisse wie Kartoffeln, Zuckerrüben, Mais oder Soja seien jetzt noch auf Regen angewiesen. Auch Wein und Obst bräuchten noch Wasser in den kommenden Wochen. „Aber darüber mache ich mir bei den jetzigen Wetterberichten keine Sorgen“, sagte Bauernsprecherin Amstutz.