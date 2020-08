Bauarbeiter von Auto erfasst und auf Motorhaube mitgenommen

Eine 66 Jahre alte Frau hat in Heidelberg mit ihrem Auto einen Gleisarbeiter angefahren und ihn Hunderte Meter auf der Motorhaube mitgenommen. Erst nach 300 Metern habe die Frau ihren Wagen am Montagmittag gestoppt, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kam und wieso die Frau ihr Auto erst so spät stoppte, blieb unklar.

Pressemeldung