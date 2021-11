Weil eine Holzdiele auf einer Baustelle nachgegeben hat, ist ein Mann im Zollernalbkreis in den Tod gestürzt. Der 32-Jährige wurde am Dienstag nach Polizeiangaben so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle in Jungingen starb. Die Diele hatte über einer Baugrube gelegen. Der Mann fiel mehrere Meter tief.

© dpa-infocom, dpa:211123-99-114518/2

