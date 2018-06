Ein 56 Jahre alter Bauarbeiter ist in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) bei einem Sturz lebensgefährlich verletzt worden. Der 56-Jährige sei bei Arbeiten in der Höhe in einen Spalt getreten und daraufhin mehrere Meter in die Tiefe gestürzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Rettungskräfte brachten ihn am Mittwoch in ein Krankenhaus. Die Beamten ermitteln nun, ob es auf der Baustelle Verstöße gegen Unfall-Vorschriften gab.

