Bauarbeiten für Stuttgarter Stadtmuseum können beginnen

Stuttgart (dpa/lsw) - Stuttgart will in einem neuen Museum die eigene Stadtgeschichte darstellen. Dafür hat der Gemeinderat am Donnerstagabend einstimmig grünes Licht gegeben. Auf insgesamt 1400 Quadratmetern soll die Stadtgeschichte erzählt werden, wobei das zweite Obergeschoss für wechselnde Sonderausstellungen genutzt werden soll. Die geplanten Kosten belaufen sich auf 38,3 Millionen Euro. Nach einigen Verzögerungen sollen die Bauarbeiten nun im Februar oder März beginnen, wie ein Sprecher der Stadt am Freitag sagte. Die Eröffnung ist für das Jahr 2017 geplant.