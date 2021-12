Batterien zerbersten: Möbelgeschäft wird evakuiert

Im Technikraum eines Möbelgeschäfts im Zollernalbkreis sind mehrere Batterien zerborsten. Aufgrund der dadurch ausgetretenen Schwefelsäure mussten 250 Menschen das Gebäude verlassen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Verletzt worden sei daher niemand. Ursache sei ein technischer Defekt an den Batterien gewesen, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Die Energiespeicher hatten sich demnach an der Anlage zur Notstromversorgung befunden. Da durch den Vorfall ein Brandmeldealarm ausgelöst wurde, kam die Feuerwehr mit einem Löschzug und 31 Kräften zum Ort des Geschehens in Balingen. Außer den Batterien seien am Mittwoch keine weiteren Gegenstände beschädigt worden.

