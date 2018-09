Ein 30-Jähriger hat in Heidelberg nach einer Tour mit einem getunten Mountainbike auf ungewöhnliche Weise gegen eine Polizeikontrolle protestiert. Zunächst hatte eine Streife den Radfahrer an der Neckarwiese gestoppt - weil er schnell mit einem Fahrrad unterwegs war, ohne in die Pedale zu treten. Den Angaben zufolge hatte der Bastler sein Mountainbike mit einem Elektromotor umgebaut, ohne dafür eine Erlaubnis zu haben. Nachdem die Beamten das Gefährt beschlagnahmt hatten, kletterte der Mann aus Protest wenig später auf einen fünf Meter hohen Ampelmast.

„Erst als die Feuerwehr mit einer Leiter in Stellung ging, beendete er seine Kletterpartie“, hieß es. Der 30-Jährige musste nach dem Vorfall am Mittwochabend die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen.