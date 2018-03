Mit dem traditionellen Aufruf zum „Morgenstraich“ hat im schweizerischen Basel die dreitägige Fasnacht begonnen. Bei völliger Dunkelheit ohne Straßen- und Schaufensterbeleuchtung warteten am Montagmorgen tausende Aktive auf den Vier-Uhr-Schlag der Kirchturmglocken. Damit starteten die ersten Umzüge: Piccoloflötenspieler und Trommlerinnen marschieren ebenso wie die Fasnachtscliquen mit ihren teils mehr als drei Meter hohen kunstvoll bemalten Laternen, die auf Wagen durch die Straßen gezogen wurden.

Mehr als 18 000 Aktive nehmen bis Mittwoch an dem Volksfest teil, das die UN-Kulturorganisation Unesco im vergangenen Jahr in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen hat. Die Stadt erwartet rund 200 000 Zuschauer. Schaulustige sind willkommen, aber sich in Karnevalskostümen oder mit Clown-Nasen unter die Aktiven zu mischen ist verpönt.

