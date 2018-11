„Basler ballert“: Pfälzer Tourstart für Ex-Fußballprofi

Mit einer bunten Mischung aus Anekdoten und kernigen Sprüchen hat der frühere Fußballprofi Mario Basler in Kaiserslautern seine Bühnentour „Basler ballert“ gestartet. Der 49-Jährige kultivierte am Dienstagabend vor allem sein Image als unangepasster Kicker in der Welt des Leistungssports

„Ich war ein wenig ein anderer Fußballer“, sagte Basler vor rund 520 Zuschauern und erzählte von manch durchgemachter Nacht vor Spielen. Als Gast hatte er den früheren Kaiserslautern-Profi Marco Reich in einen Club der pfälzischen Stadt geladen. Die Show dauerte etwa zwei Stunden. Bis April 2019 plant Basler rund 20 Shows von Hamburg über Berlin bis München.

In Kaiserslautern hatte Basler 1987 seine Profikarriere begonnen, später spielte er für Werder Bremen und den FC Bayern München, wo er Deutscher Meister und Pokalsieger wurde. 1996 wurde der langjährige Mittelfeldakteur Europameister. Der 30-fache Nationalspieler aus Neustadt an der Weinstraße avancierte in den vergangenen Jahren in Talkshows zum viel gehörten Gast mit oft polarisierender Meinung.

