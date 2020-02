Basketballspiel Bonn gegen Ulm fällt wegen des Sturms aus

Das Bundesligaspiel zwischen den Telekom Baskets Bonn und ratiopharm Ulm fällt am Sonntag wegen des Sturms aus. „Leider müssen wir euch mitteilen, dass das für heute Abend 18.00 Uhr angesetzte @easyCreditBBL Spiel gegen @ratiopharmulm aufgrund der amtlichen Sturmwarnung und auf Rat und in Absprache mit Feuerwehr, Polizei und Liga abgesagt wurde“, teilten die Rheinländer am Sonntagmittag mit. Wann die Partie der Basketball-Bundesliga nachgeholt wird, steht noch nicht fest. Es wäre das erste Bonner Ligaspiel unter der Leitung des neuen Trainers Will Voigt gewesen.

Tweet Telekom Baskets Bonn