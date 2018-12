Basketballer siegen zum Jahres-Abschluss gegen Estland

Die deutschen Basketballer haben auf dem Weg zur WM 2019 in China ihr letztes Länderspiel des Jahres gewonnen. Ohne viele Stammkräfte setzte sich die bereits für die Endrunde qualifizierte Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl gegen Estland 87:70 (41:27) durch. Am Montag in Ludwigsburg war Johannes Thiemann (16 Punkte) der erfolgreichste Werfer und hatte großen Anteil am neunten Sieg im zehnten Spiel. Zum Abschluss der Qualifikation für die WM (31. August bis 15. September 2019) geht es im Februar gegen Israel und Griechenland noch um den Gruppensieg. Bei den Griechen hatte Deutschland am Freitag die bislang einzige Niederlage kassiert.

