Basketballer Mikalauskas wechselt nach Crailsheim

Mit Arunas Mikalauskas steht ein weiterer Neuzugang des Basketball-Bundesligisten Hakro Merlins Crailsheim fest. Der Litauer spielte in der Vorsaison noch für den niederländischen Vizemeister ZZ Leiden und unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023, wie die Crailsheimer am Montag bekanntgaben. Zuvor verpflichtete der BBL-Club bereits Bruno Vrcic und Otis Livingston. „Mein Ziel war es ein Team zu finden, in dem ich mich wohlfühle und eine wichtige Rolle spielen kann. Beides habe ich in Crailsheim gefunden“, sagte der 24 Jahre alte Small Forward über seine neue Herausforderung.

Vereinsmitteilung

