Basketball-Zweitligist Hamburg Towers holt Trainer Taylor

Basketball-Zweitligist Hamburg Towers hat den Amerikaner Mike Taylor als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 45-Jährige unterschrieb einen Zweijahresvertrag, teilte der Club aus dem Stadtteil Wilhelmsburg mit. Taylor ist derzeit für die polnische Nationalmannschaft verantwortlich. Sein Assistent in Hamburg wird Benka Barloschky sein. Er hatte die Mannschaft in der vergangenen Saison nach der Trennung von Hamed Attarbashi als Interimstrainer betreut.

„Mit diesem sehr erfahrenen und sowohl in Europa als auch den USA hoch anerkannten Coach haben wir hoch gegriffen“, sagte Geschäftsführer und Sportdirektor Marvin Willoughby über seinen Wunschkandidaten. Taylor meinte: „Ich liebe es, Basketballteams zu coachen, sie aufzubauen und die Spieler zu unterstützen, sich zu verbessern.“

In Deutschland machte sich der Amerikaner vor allem als Trainer von Ratiopharm Ulm einen Namen. In seiner achtjährigen Amtszeit (2003-2011) führte er den Verein unter anderem in die Bundesliga.

