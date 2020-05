Basketball: Verkürzte Quarantäne für Ludwigsburgs Jackson

Schon wenige Tage nach seiner Rückkehr nach Deutschland kann US-Basketballer Cameron Jackson von den MHP Riesen Ludwigsburg wieder trainieren. Nach zwei negativen Coronavirus-Tests sei die Quarantäne-Zeit für den 23 Jahre alten Center verkürzt worden, sagte ein Sprecher des Vereins am Mittwoch. Jackson war am Samstag aus den USA zurückgekehrt.

Am Dienstag hatte die Politik die Erlaubnis für das Finalturnier in München erteilt. Mit dem Turnier soll vom 6. Juni an trotz der Coronavirus-Krise noch ein Meister in der Basketball-Bundesliga ermittelt werden. Für Ludwigsburg steht das erste Spiel am 7. Juni gegen Rasta Vechta an.

