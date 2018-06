Playoff-Halbfinalist MHP Riesen Ludwigsburg hat den Vertrag mit seinem amerikanischen Basketball-Coach John Patrick vorzeitig bis 2021 verlängert. „Konstanz auf der Trainerposition spielt eine wichtige Rolle, insbesondere wenn damit eine klare und erfolgreiche Spielphilosophie verbunden ist“, sagte Vereinsvorstand Alexander Reil einer Mitteilung vom Freitag zufolge.

Der 50-jährige Patrick ist seit 2013 Cheftrainer bei den Ludwigsburgern, mit denen er in der vergangenen Bundesliga-Saison im Halbfinale an ALBA Berlin gescheitert war. „In den vergangenen Jahren haben wir uns entwickelt, aber wir haben noch weitere Schritte vor uns“, sagte der US-Amerikaner. Zuvor hatte der frühere Basketball-Profi in Deutschland schon s.Oliver Würzburg und BG Göttingen trainiert.

