Basketball-Profi Till Jönke wechselt von Ulm nach Tübingen

Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm hat sich nach zwei Jahren von Aufbauspieler Till Jönke getrennt. Der 22-Jährige spiele in der kommenden Saison für den schwäbischen Ligakonkurrenten Walter Tigers Tübingen, teilte der Verein am Mittwoch mit. Neben zwölf BBL-Einsätzen für Ulm spielte Jönke hauptsächlich für die Weißenhorn Youngstars in der drittklassigen Pro B. Der 1,89 Meter große Profi erhält in Tübingen einen Vertrag bis 2016, gaben die Walter Tigers bekannt.