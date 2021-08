Basketball-Profi da Silva bleibt in Ludwigsburg

Basketball-Profi Oscar da Silva wird auch in der kommenden Saison für die MHP Riesen Ludwigsburg auf das Parkett gehen. Der 22-Jährige habe die in seinem noch bis 2023 gültigen Vertrag verankerte Ausstiegsklausel in diesem Sommer nicht gezogen, teilte der Bundesligist am Sonntag mit. Nachdem er zuletzt in der NBA-Summerleague auflief, soll da Silva im Vorbereitungsspiel gegen Schwenningen am Mittwoch sein Comeback für die Schwaben geben.

© dpa-infocom, dpa:210829-99-12289/2

