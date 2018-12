An Silvester treffen sich am Hafen traditionell Hunderte Lindauer und Gäste, um das alte Jahr zu verabschieden. Künftig soll es dort aber nicht mehr erlaubt sein, Raketen und Böller abzuschießen. Die Stadt arbeitet an einem Verbot. Und das hängt vor allem mit der Hafenweihnacht zusammen.

In ganz Deutschland diskutieren Befürworter und Gegner des Feuerwerks in diesen Tagen über Sinn und Unsinn von Raketen und Böllern. So natürlich auch in Lindau.