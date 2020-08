Basketball: Ex-Ludwigsburger Jackson wechselt nach Lissabon

Basketball-Profi Cameron Jackson verlässt den deutschen Vizemeister MHP Riesen Ludwigsburg und geht in der kommenden Saison für Benfica Lissabon in Portugal aufs Parkett. Das gaben die beiden Vereine am Sonntag bekannt. Der 24 Jahre alte Center war erst im Dezember von Weißenfels nach Ludwigsburg gewechselt.

