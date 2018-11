Die MHP Riesen Ludwigsburg können sich in der Basketball-Champions-League neue Hoffnungen auf das Erreichen des Achtelfinals machen. Nach dem 76:74-Erfolg am Mittwoch beim russischen Club Nischni Nowgorod holte die Mannschaft von Trainer John Patrick nach zuvor fünf Niederlagen den zweiten Siege in Serie und hat nach Ende der Vorrunde in der Gruppe A wieder den Anschluss auf Rang vier geschafft, der als letzter Platz zur Teilnahme an der K.o.-Runde berechtigt.

Der Bundesligist begann in der russischen Millionenstadt, die etwa 400 Kilometer östlich von der Hauptstadt Moskau entfernt liegt, trotz einiger Verletzungssorgen gut und führte nach zehn Minuten mit 25:19. Auch von einer stärkeren Phase der Gastgeber im zweiten Durchgang ließen sich die Ludwigsburger nicht entmutigen und blieben nach dem Seitenwechsel in Führung. In einer spannenden Schlussphase sorgte Jung-Nationalspieler Karim Jallow für wichtige Punkte. Team-Kollege Jordon Crawford war mit 19 Zählern Top-Scorer der Partie.

