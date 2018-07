Basketball-Champions-League: Ludwigsburg gegen drei Meister

Die MHP Riesen Ludwigsburg treffen in der Champions League unter anderen auf den franzöischen Meister Le Mans. Auch der lettische Meister Ventspils und der polnische Meister Anwil Wloclawek sind Gegner in Gruppe A. Das ergab die Auslosung am Mittwoch in der Schweiz. „Das ist eine interessante und ausgeglichene Gruppe mit vielen nationalen Champions! Einige Städte kennen wir schon aus der Vergangenheit. Wir freuen uns sehr darauf, wieder in der Champions League mitzuspielen“, sagte Trainer John Patrick laut Mitteilung. Die weiteren Gegner sind Banvit aus der Türkei und Avellino aus Italien sowie zwei Qualifikanten.

Von den vier Achtergruppen qualifizieren sich jeweils die besten vier Mannschaften für das Achtelfinale. Beginn der Gruppenphase ist im Oktober, das Final Four ist vom 3. bis 5. Mai. Die Champions League wird im Gegensatz zur Königsklasse Euroleague vom Kontinentalverband FIBA Europe ausgerichtet und galt bislang als drittwichtigste Spielklasse hinter dem Eurocup. Mittlerweile gewinnt sie allerdings an Bedeutung.

Auslosung Basketball Champions League