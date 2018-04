Basketball-Bundesliga: Crailsheim und Vechta steigen auf

Die Crailsheim Merlins und RASTA Vechta haben den Aufstieg in die Basketball-Bundesliga geschafft. Crailsheim siegte am Sonntag im vierten Halbfinal-Spiel der Best-of-Five-Serie bei den Gladiators Trier 97:75 und setzte sich mit 3:1-Siegen durch. Im anderen Halbfinale holte sich Vechta mit dem 91:73 bei PS Karlsruhe den entscheidenden dritten Erfolg im vierten Match. Durch den Final-Einzug haben sich beide Mannschaft bereits das Bundesliga-Ticket für die neue Saison gesichert. Für Vechta ist es nach 2013 und 2016 der dritte Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse. Crailsheim spielte von 2014 bis 2016 in der Bundesliga.

Spielstatistik Trier-Crailsheim

Spielstatistik Karlsruhe-Vechta