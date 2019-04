Baselitz, Richter, Polke, Kiefer: Ausstellung früher Werke

Georg Baselitz, Gerhard Richter, Sigmar Polke und Anselm Kiefer - diese deutschen Künstler brachten es zu weltweiter Bekanntheit. Eine Ausstellung der Staatsgalerie Stuttgart legt nun den Fokus auf deren frühe Schaffensphasen in den 1960er Jahren. „Die jungen Jahre der Alten Meister. Baselitz - Richter - Polke - Kiefer“ zeigt von diesem Donnerstag an rund 100 Werke. Sie beleuchteten, „wie sich die Künstler in ihren frühen Arbeiten mit einer Zeit auseinandersetzten, die geprägt war von Herausforderungen und Umbrüchen, Utopien und Neuorientierungen, Macht und Protest“, teilte die Staatsgalerie mit. Die Ausstellung wird begleitet von einer zeitgeschichtlichen Dokumentation: Politische Ereignisse, ebenso wie Werbung und Musik sollen die Dekade darstellen. In einer Pressekonferenz wird die Staatsgalerie heute über die Ausstellung informieren.